Белорусы тратят на еду почти половину расходов — Белстат

Белорусы в 2017 году тратили на питание 40,7% потребительских расходов.

Данные выборочного обследования домашних хозяйств по уровню жизни размещены на сайте Белстата.

Денежные расходы в расчете на домашнее хозяйство составили 980 рублей в месяц, из которых 77,1% приходится на потребительские расходы. В структуре потребительских расходов домашних хозяйств доля расходов на питание составила 40,7%, на покупку непродовольственных товаров — 31,8%, на оплату услуг — 24,5%.

Располагаемые ресурсы в расчете на домашнее хозяйство составили в Беларуси 1 тысячу рублей в месяц, в том числе в городах и поселках городского типа — 1,1 тыс., в сельских населенных пунктах — 855 рублей.