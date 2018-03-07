Саудовская Аравия начнет выдавать туристические визы с апреля

Это один из шагов по смягчению строгих правил государства, которые начал делать наследный принц Мохаммад бин Салман.

О том, что Саудовская Аравия готовит регламент, регулирующий порядок получения туристической визы, стало известно в конце 2017 года, но точная дата запуска этого процесса оставалась неизвестной до сегодня, сообщает Tio.by.

Власти королевства планируют к 2030 году нарастить иностранный турпоток до 30 млн человек. Основную ставку они планируют сделать на создание элитных пляжных курортов на островах в Красном море, где не будут действовать строгие законы королевства. Кроме того, обсуждается идея местного «Лас-Вегаса».

До апреля эту страну могут посетить только политики, богатые бизнесмены, паломники. Для персонального визита или с целью путешествия в нее попасть трудно. Подача документов на получение визы осуществляется по доверенности местного турагентства. В визах отказывают тем, кто посещал Израиль.