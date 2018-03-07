Российская студентка развесила в университете сексистские фразы преподавателей

Студентка первого курса магистратуры факультета международных отношений СПбГУ Юлия вывесила самодельные плакаты, на которых напечатала сексистские цитаты своих преподавателей.

Как пояснила девушка, ей захотелось «показать преподавателям, как их слова звучат со стороны», чтобы они «увидели, что слышат студенты почти каждый день на разных предметах», сообщает TJournal.ru.

На плакатах она напечатала такие фразы, как «Женщинам не место в политике», «Заточенный на замужество мозг аспирантки не в силах понять постпозитивизм», «Хочу, чтобы ко мне на экзамен приходили только рыжеволосые красотки в коротких юбках», и к каждой цитате указала автора.

По ее словам, реакция преподавателей была негативной, многие были «взволнованы и даже напуганы». Первокурсница добавила, что и реакция студентов не была однозначной, и подчеркнула, что ее главной идеей было призвать преподавателей оценивать всех студентов одинаково, не обращая внимания на пол.

«Я не хочу порочить имя своего факультета, у нас много блестящих преподавателей, и я многому здесь научилась. Но я считаю, что наш факультет — пример проявления сексизма не только в высшем образовании, но и в политике», — сказала она, назвав «самовоспроизводящимся проклятием» ситуацию, в которой факультет готовит будущих лидеров, а преподаватели говорят студенткам, что к ним это не относится.

Фотографии плакатов, разошедшиеся по соцсетям, опубликованы в Instagram с хештегом #сексизм_на_фмо.