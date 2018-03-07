В Рязанской области будут делать белорусско-британские электромобили

Белорусско-британское СП ЗАО «Юнисон» инвестирует в создание производства электромобилей в Рязанской области.

Соответствующее соглашение подписано на площадке форума «Цифровая трансформация региона» в Рязани, сообщает сайт правительства Рязанской области.

Реализация инвестиционного проекта стоимостью 500 млн российских рублей позволит создать 150 высокотехнологичных рабочих мест. «Этот проект перспективен как с точки зрения цифровой экономики, потому что в электромобиле главное — программное обеспечение, так и с точки зрения производственной», — отметил губернатор Рязанской области Николай Любимов.

На одном из седанов — Zotye Z500EV — Любимов совершил тест-драйв.

«Юнисон» — белорусско-британское автомобильное предприятие, производственные мощности которого находятся в деревне Обчак в 10 км от Минска. В конце 90-х завод начинал свою деятельность со сборки автомобилей Ford Transit, Escort. Сегодня с конвейера сходят десятки современных моделей, включая Cadillac Escalade премиум-класса.