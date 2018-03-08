Спикер МИД РФ Захарова: я не обнаружила никаких «военных действий» между Россией и Беларусью по молоку

/ Экономика
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Никаких «военных действий» между Россией и Беларусью по молоку и молочной продукции не идет, заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова 7 марта на брифинге в Москве.

Фото пресс-службы МИД РФ

«Я не обнаружила никаких «военных действий» между Россией и Белоруссией по молоку и молочной продукции. Об этом в принципе не может быть и речи, взаимные поставки продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья являются важнейшей статьей торговли между нашими странами, нашими союзными государствами», — цитирует Захарову ТАСС.

По ее словам, по итогам 2017 года российский импорт из Беларуси данной категории продукции, в котором значительную долю занимают поставки молока, увеличился на 12,2% до более чем 4 млрд долларов.

«Динамика положительная. Естественно, что при таких объемах торговли временами появляются и отдельные проблемные моменты. Главное, что они решаются по линии профильных органов России и Белоруссии, прежде всего министерств сельского хозяйства, которые находятся в постоянном контакте друг с другом в целях скорейшего снятия возникающих вопросов», — пояснила Захарова.


Кто стоит за очередной молочной войной между Москвой и Минском?

Она выразила уверенность, что и в этот раз все вопросы будут урегулированы.

«Мы призываем именно так оценивать эту ситуацию, воздержаться от всяких устрашающих эпитетов, тем более они не отражают реальную ситуацию, — подчеркнула представитель МИД. — А она может охарактеризоваться как взаимовыгодное, конструктивное, развивающееся российско-белорусское взаимодействие в сфере торговли продовольственными товарами».

 

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Тэги: молочная война Беларусь-Россия Персона: Мария Захарова

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  • В Россию мы поставляем сельскохозяйственной продукции в объеме 90 - 95 % от общего ее экспорта . Надо беречь российский рынок , никакая диверсификация его не заменит .