Лукашенко выразил соболезнования Путину в связи с катастрофой военного самолета в Сирии

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Президент Беларуси Александр Лукашенко направил соболезнование президенту России Владимиру Путину в связи с катастрофой самолета Ан-26 в Сирии.

При крушении российского Ан-26 в Сирии погиб генерал-майор и еще 26 офицеров

«С глубокой скорбью и болью в Республике Беларусь восприняли известие о трагической катастрофе транспортного самолета Ан-26 возле сирийского аэродрома Хмеймим, повлекшей многочисленные человеческие жертвы», — говорится в соболезновании.

Лукашенко также выразил соболезнования от имени белорусского народа и себя лично родным и близким погибших, сообщает БЕЛТА.

 

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Тэги: соболезнования авиакатастрофа война в Сирии Персона: Александр Лукашенко Владимир Путин

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