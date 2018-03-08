«Крумкачам» дали время до 10 марта на погашение долгов

7 марта на заседании комитета по статусу и переходам футболистов Белорусской федерации футбола удовлетворено ходатайство минского клуба«Крумкачы» о предоставлении дополнительного времени на проведение переговоров с футболистами и представителями тренерского штаба, подавшими заявления о погашении долгов.

Следующее заседание Комитета назначено на 10 марта, сообщила пресс-служба БФФ.

В связи с неисполнением решения комитета о погашении долгов с клуба будет снято два очка в сезоне 2018 года.

6 марта апелляционный комитет по клубному лицензированию БФФ отклонил жалобу ФК «Крумкачы» на решение комитета по клубному лицензированию от 26 февраля отклонить заявку на получение лицензии для выступления в высшей лиге.

Заявка была отклонена «в связи с систематическими нарушениями требований регламента, выразившимися в неоднократном несоблюдении сроков представления документов, установленных в графике лицензирования, и повлекшими срыв процесса лицензирования».

Клуб намерен обратиться в арбитражный суд, сообщает БелаПАН.