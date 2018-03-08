Арина Соболенко вышла во второй круг турнира в Индиан-Уэллсе

Белорусская теннисистка Арина Соболенко (63-й номер мирового рейтинга) вышла во второй круг крупного турнира в американском Индиан-Уэллсе.

7 марта в матче первого круга Соболенко обыграла представительницу США Варвару Лепченко (66) — 7:5, 6:1. Матч продолжался 1 час 24 минуты. Это была первая очная встреча теннисисток.

Во втором круге Собеленко встретится с россиянкой Светланой Кузнецовой (19), которая в первом круге была свободна. Ранее между собой белоруска и россиянка не встречались.

Сегодня стартовые матчи на турнире проведут еще две белорусские теннисистки.

Викториа Азаренко (204) сыграет против британки Хизер Уотсон (70). Азаренко уже пять раз встречалась с Уотсон и ни разу не проиграла. Победитель матча Азаренко — Уотсон во втором круге встретится с американкой Слоан Стивенс (13).

Александра Саснович (49) сыграет против Магды Линетт (61) и Польши. Саснович и Линетт встречались друг с другом уже четыре раза, и во всех матчах побеждала белоруска. Соперницей победителя этой пары во втором круге будет Анетт Контавейт (28) из Эстонии.