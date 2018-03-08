«Цмоки» сыграли вничью с «Авеллино» в первом матче 1/8 финала Кубка ФИБА-Европа

«Цмоки-Минск» провели первый матч 1/8 финала розыгрыша Кубка ФИБА-Европа в гостях против итальянского «Авеллино» и завершила встречу вничью — 70:70 (18:17, 12:15, 25:13, 15:25).

Самыми результативными в составе чемпионов Беларуси стали Дэвид Кравиш и Джастин Грей, в активе которых по 16 очков, сообщает БЕЛТА.

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Ответный поединок состоится 14 марта в Минске. Победитель пары «Цмоки-Минск» — «Авеллино» в четвертьфинале встретится с победителем пары «Утена» (Литва) — «Альба» (Венгрия). В первой игре победила «Утена» — 87:74.

Результаты остальных матчей 1/8 финала: «Гронинген» (Нидерланды) — «Клуж» (Румыния) — 103:76, «Вентспилс» (Литва) — «Баккен Беарз» (Дания) — 73:93, «Керавнос» (Кипр) — «Нижний Новгород» (Россия) — 62:77, «Венеция» (Италия) — «Керменд» (Венгрия) — 83:51, «Остенде» (Бельгия) — «Морнар» (Черногория) — 84:71, «Сассари» (Италия) — «Ле Портель» (Франция) — 72:55.

Встречи 1/4 финала пройдут 21 и 28 марта, полуфиналы — 11 и 18 апреля, финальные матчи состоятся 25 апреля и 2 мая.