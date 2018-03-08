9 марта в Беларуси ожидаются мокрый снег с дождем

9 марта в Беларуси будет облачная с прояснениями погода. Ожидаются мокрый снег и дождь.

Ночью и утром местами ожидаются туман и слабый гололед. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер юго-восточный, южный, слабый до умеренного.

Температура воздуха ночью и утром составит от минус 5 до 1 тепла, во второй половине дня — от минус 1 до 5 градусов выше нуля, в юго-западных районах страны будет до 7 тепла, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.