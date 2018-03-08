В Ляховичском районе прохожий спас на пожаре пожилую женщину

Пожар произошел поздно вечером 7 марта в жилом доме в деревне Ольховцы Ляховичского района. Хозяйку дома спас прохожий.

Мужчина 1979 г.р. проходил мимо, когда услышал звук сработавшего автономного пожарного извещателя. Хозяйка дома 1931 года рождения проживает одна, самостоятельно покинуть дом не могла. Очевидец помог ей выйти на улицу.

Спасенная женщина была осмотрена врачами скорой помощи СМП, в госпитализации не нуждалась.

Огнем повреждена внутренняя отделка дома. Рассматриваемая версия причины пожара — нарушение правил эксплуатации печей.

В 2015 году за счет райисполкома в доме был установлен автономный пожарный извещатель с выводом сигнала на внешнее звуковое устройство.