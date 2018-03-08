Депутат Госдумы Леонид Слуцкий попросил прощения у женщин, которым «причинил переживания»

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Депутат Госдумы России Леонид Слуцкий, которого несколько журналисток обвиняют в сексуальных домогательствах, попросил прощения у женщин, которым «когда-либо причинил переживания».

«Пользуясь случаем, хотел бы попросить прощения у тех из вас, кому когда-либо вольно или невольно причинил любые переживания. Поверьте, не по злому умыслу», — написал Слуцкий в своем «Фейсбуке», сообщает Meduza.

В сексуальных домогательствах Леонида Слуцкого открыто обвинили три журналистки — заместитель главного редактора RTVi Екатерина Котрикадзе, продюсер телеканала «Дождь» Дарья Жук и корреспондент Би-би-си Фарида Рустамова.

Думская комиссия по этике уже попросила у депутата разъяснений, но рассмотрит этот вопрос после 19 марта, отмечает «Дождь».

 

 

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Тэги: Госдума сексуальные домогательства Персона: Дарья Жук Екатерина Котрикадзе Фарида Рустамова Леонид Э. Слуцкий

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