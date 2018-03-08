Игорь Криушенко вызвал 23 футболиста для подготовки к матчам с Азербайджаном и Словенией

Главный тренер национальной сборной Беларуси по футболу Игорь Криушенко назвал имена игроков, вызванных для подготовки к ближайшим товарищеским матчам.

23 марта в Баку Беларусь сыграет с Азербайджаном, а 27 марта в Любляне — со Словенией.

На тренировочный сбор, вызваны 23 футболиста:

вратари — Андрей Горбунов («Динамо», Минск), Александр Гутор, Павел Павлюченко (оба — «Динамо», Брест);

защитники — Александр Мартынович («Краснодар», Россия), Игорь Шитов («Астана», Казахстан), Денис Поляков (АПОЭЛ, Никосия, Кипр), Сергей Политевич («Генчлербирлиги», Анкара, Турция), Михаил Сиваков («Амкар», Пермь, Россия), Максим Володько (БАТЭ, Борисов), Олег Веретило («Динамо», Брест), Сергей Матвейчик («Шахтер», Солигорск);

полузащитники — Сергей Кисляк («Иртыш», Павлодар, Казахстан), Станислав Драгун, Игорь Стасевич (оба — БАТЭ, Борисов), Ренан Брессан («Шавеш», Португалия), Павел Нехайчик («Динамо», Брест), Павел Савицкий («Динамо», Брест), Иван Маевский («Астана», Казахстан), Юрий Кендыш («Шериф», Тирасполь, Молдова), Юрий Ковалев («Шахтер», Солигорск);

нападающие — Максим Скавыш (БАТЭ, Борисов), Денис Лаптев («Шахтер», Солигорск), Антон Сарока («Динамо», Минск).

Тренировочный сбор начнется 19 марта в Минске Команда разместится в техническом центре Белорусской федерации футбола, сообщает БЕЛТА.