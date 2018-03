Звезды Europa Plus приедут 8 апреля на «Минск-Арену»

8 апреля на «Минск-Арене» пройдет концертное шоу «HOT&TOP Europa Plus TV». В белорусскую столицу приедут самые популярные артисты, чьи треки занимают лидирующие места в рейтинге чарта «ЕвроХит Топ-40».

На сцене «Минск-Арены» выступят более двадцати мировых и российских звезд, в том числе Oceana, L.B. One, Kush Kush, Kokab, Jaded, Vanotek, Arilena Ara, Миша Марвин, Graham Candy, Slider&Magnit, Laenz, Estradarada.

Oceana — немецко-американская певица. Мировую известность получила после выпуска песни Cry Cry, а также трека Endless Summer, который являлся официальным гимном чемпионата Европы по футболу 2012 года. Ее музыка объединяет в себе актуальные тексты, классический soul, модные биты, а также сочетание поп-музыки и джаза.

L.B. ONE — французский диджей и продюсер. Его треки Love Control, Equinox, Jam For Me, Across the water (feat.Leanz) являются одними из самых прослушиваемых треков в мировых чартах.

Kush Kush — дуэт загадочных диджеев, которые в мае 2017 года выпустили свой дебютный трек Fight Back With Love Tonight. А в августе представили клип на него, где появились сами.

Kokab — это сценическое имя португальского певца Серджио Сильва. Он работает сразу в нескольких стилях — electro house, tribal house, tech house.

Jaded — популярный австралийский диджей. Записал вместе с диджеем James Petrou трек Toni’s Pain. Весной 2017 года диджей представил трек In The Morning, который на YouTube посмотрели более 2 миллионов человек.

Vanotek — румынский саунд-продюсер. На сегодняшний день на его счету не один десяток работ с известными европейскими исполнителями, в числе которых несколько композиций, записанных с Dan Balan и Eneli. Также у музыканта серьезный опыт выступлений на локальных и международных фестивалях.

Arilena Ara — молодая певица из Албании. В феврале 2014 года выпустила свой первый сингл Aeroplan, за сутки клип на этот трек набрал более 2 миллионов просмотров на Youtube. Следующий сингл Business Class получил уже 1 миллион за 9 часов. Мировую известность ей принес трек Nentori («Ноябрь)», который она выпустила в 2016 году.

Ведущей концерта будет Алина Артц.

Стоимость билетов от 40,5 до 145,5 рубля.