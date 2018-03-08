В вентиляционной шахте в здании канала ОНТ найдены два котенка

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Двух котят обнаружили сотрудники канала ОНТ в вентиляционной шахте здания телекомпании по улице Коммунистической в Минск.

Жалобное мяуканье сотрудники канала впервые услышали несколько дней назад. Поисково-спасательная операция завершилась 8 марта — в вентиляционной шахте на высоте 15 метров среди проводов и металлических студийных конструкций были обнаружены два котенка, оба девочки.

Одну из них взял корреспондент ОНТ, вторая ищет дома. Заинтересовавшимся можно звонить на горячую линию ОНТ +375 17 217-04-24.

 

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Тэги: ОНТ котенок Город: Минск

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