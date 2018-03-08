Определились все полуфиналисты плей-офф чемпионата Беларуси по хоккею

В полуфиналах плей-офф чемпионата Беларуси сыграют «Динамо-Молодечно» — «Неман» и «Юность» — «Шахтер».

Последним полуфиналистом стало «Динамо-Молодечно», которое 8 марта со счетом 3:1 обыграло «Гомель» и выиграло четвертьфинальную серию — 4-1. У победителей в этом матче забивали Артур Гаврус и Андрей Белевич (дважды).

В плей-офф состав команды из Молодечно укрепили несколько игроков из минского «Динамо», отмечает БЕЛТА.