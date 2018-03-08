В Беларуси разрабатывают автокран, способный поднять груз на высоту 20-этажного дома

Белорусско-китайское предприятие «Зумлион-МАЗ» до конца года освоит выпуск автокранов рекордной грузоподъемностью 60 тонн, которые смогут поднимать груз на высоту 20-этажного дома.

Вместе с 60-тонником «Зумлион-МАЗ» планирует выпустить автокран грузоподъемностью 40 тонн. Обе модели должны сойти с конвейера до конца года. Собирать их будут в Могилеве на площадях «Могилевтрансмаша».

60-тонный автокран ZMC-60 оснастят стрелой овоидного сечения, которая сможет подниматься на 57,8 метра. Её будет отличать повышенная жесткость, чтобы с предельной точностью проводить монтажные операции или разгрузку в условиях сильного ветра.

Спецмашина получит проверенное шасси МАЗ-6516 с колесной формулой 8x4. Кабина при повышенном обзоре сможет совершать наклоны на 20 градусов для лучшего контроля. Краном можно будет управлять с помощью гидравлических джойстиков.

Для модели ZMC-40 выбрана самая длинная стрела в сегменте 40-тонников — длиной 39,2 метра (с гуськом — 47,2). Она также будет крепиться к шасси МАЗ-6516 с двигателем на 302 лошадиных силы. Спецмашина рассчитана на 10 лет работы, а до капитального ремонта прослужит минимум 29,2 тыс. моточасов.

«Автокраны с такими характеристиками будут выпущены в республике впервые. Они позволят не только обеспечить потребности внутренних потребителей, но и расширить экспорт спецтехники в другие страны. По соотношению цены и качества у них практически не будет конкурентов в СНГ. Что важно, эта техника будет создаваться в Беларуси с высоким уровнем локализации», — подчеркнул директор ООО «Зумлион-МАЗ» Юрий Пивоваров.

Ранее «Зумлион-МАЗ» запустило в серийное производство автокраны ZMC-25 грузоподъемностью 25 тонн. Первые партии уже поступили покупателям в России и Беларуси. Спецмашины также прошли сертификацию Таможенного союза.