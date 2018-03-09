Ученый назвала простой способ улучшить сексуальную жизнь
Лори Минц, профессор психологии из Университета Флориды назвала элементарную, на ее взгляд, закономерность между качеством секса и сном.
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В ходе исследования, она заметила: каждый третий взрослый американец не досыпает. При этом 31% мужчин и 45% женщин не удовлетворены своими близкими отношениями.
На считает, что эти показатели необходимо рассматривать в привязке друг к другу. И не только потому, что спят и занимаются сексом люди в одном месте — в спальне. Но еще и потому, что плохой секс и недосып имеют одну причину — стресс, пишет lenta.ru.
По мнению Минц, у людей существует некий «замкнутый круг». Хороший секс способствует хорошему сну. Одновременно плохой секс приводит к недосыпу, который, в свою очередь, снижает сексуальное желание.
Исследования показали, что у женщин всего один дополнительный час сна приводил к тому, что у 14 процентов на следующий день случался хороший секс.
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