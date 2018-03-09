Ученый назвала простой способ улучшить сексуальную жизнь

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Лори Минц, профессор психологии из Университета Флориды назвала элементарную, на ее взгляд, закономерность между качеством секса и сном.

Фото pixabay.com

В ходе исследования, она заметила: каждый третий взрослый американец не досыпает. При этом 31% мужчин и 45% женщин не удовлетворены своими близкими отношениями.

На считает, что эти показатели необходимо рассматривать в привязке друг к другу. И не только потому, что спят и занимаются сексом люди в одном месте — в спальне. Но еще и потому, что плохой секс и недосып имеют одну причину — стресс, пишет lenta.ru.

По мнению Минц, у людей существует некий «замкнутый круг». Хороший секс способствует хорошему сну. Одновременно плохой секс приводит к недосыпу, который, в свою очередь, снижает сексуальное желание.

Исследования показали, что у женщин всего один дополнительный час сна приводил к тому, что у 14 процентов на следующий день случался хороший секс.

 

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Тэги: секс сон Персона: Лори Минц Город: Флорида

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  • Все эти призывы трахаться где попало и когда попало и с кем попало нечто иное как способ отвлечь народец от проблем насущих.Трахайтесь и вы будете счастливы - старая песня,а как молода.