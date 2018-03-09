Азаренко вышла во второй круг турнира в Индиан-Уллсе

Экс-первая ракетка мира Виктория Азаренко с победы начала свое выступление на престижном турнире в американском Индиан-Уэллсе.

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На старте турнира белоруска в двух партиях переиграла британку Хитер Уотсон — 6:4, 6:2.

Следующей соперницей нашей соотечественницы станец американка Слоан Стивенс, которая на данный момент занимает 13-ю позицию в мировом рейтинге.

Напомним, 20 марта 2016 года Виктория Азаренко, занимавшая тогда 15-е место в мировом рейтинге, взяла верх в финале этого турнира над действующей тогда первой ракеткой мира американкой Сереной Уильямс — 6:4, 6:4.

Напомним, что первый круг этого турнира также преодолели белоруски Арина Соболенко (победила американку Варвару Лепченко — 7:5, 6:1) и Александра Саснович (была сильнее польки Магды Линетт — 5:7, 7:6,7:6).

У первой соперницей в следующем раунде будет россиянка Светлана Кузнецова (19-й номер WTA), а у второй — эстонка Анетт Контавейт (28-й).