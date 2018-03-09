Белорус насмерть замерз в Питере на берегу Финского залива

Очередное сообщение о смерти белоруса пришло из Северной столицы России. Как сообщается, на берегу Финского залива в Петере замерз гражданин Беларуси.

Полуживого мужчину нашли днем седьмого марта (о происшествии стало известно только сейчас).

Сообщается, что тело нашли рыбаки на льду Финского залива, неподалеку от Офицерского пляжа в Сестрорецке.

Нашедшие мужчину рыбаки попытались своими силами привести замерзшего в чувства. Прибывшие медики также провели целый ряд реанимационных мероприятий, но, к сожалению, мужчину спасти не удалось.

Осмотревшие одежду погибшего полицейские нашли в кармане куртки документы: погибший — это 56-летний гражданин Беларуси, который имел право на проживание в Сестрорецке.