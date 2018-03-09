Лукашенко поздравил своего друга российского олигарха с юбилеем

/ Политика
Просмотров: 461 Комментариев: 0

Александр Лукашенко поздравил председателя совета директоров АО «Промышленно-финансовая группа САФМАР», председателя совета директоров ПАО НК «РуссНефть» Михаила Гуцериева с 60-летием.

Фото пресс-службы президента

«Благодаря энергии, целеустремленности, богатому опыту Вам удалось добиться успехов в многочисленных начинаниях, воплотить в жизнь предпринимательский и творческий таланты, — говорится в поздравлении. — Высоко ценю Ваши личные, профессиональные и деловые качества и всегда с большим вниманием отношусь к проектам, которые Вы реализуете».

Семья друга Лукашенко названа самой богатой в России

Лукашенко выразил уверенность, что работа Михаила Гуцериева в Беларуси и «впредь будет являться примером успешного двустороннего сотрудничества и взаимовыгодных инвестиций».

Он пожелал ему крепкого здоровья, удачи, осуществления всех планов, счастья и благополучия.

Напомним, Михаила Гуцериева называют самым приближенным к Лукашенко российским олигархом. На территории Беларуси у него есть целый ряд бизнес-проектов.

Оценка: 
Средняя: 5 ( голосов: 1 )
Тэги: юбилей олигархи Персона: Александр Лукашенко Михаил Гуцериев

Другие материалы на эту тему:

«Надо просто радоваться жизни». Петр Прокопович отмечает 75-летие

«Надо просто радоваться жизни». Петр Прокопович отмечает 75-летие

Станислав Богданкевич: это я провалил переход на российский рубль

Станислав Богданкевич: это я провалил переход на российский рубль

Некляев: «Никто и никогда не отберет у нас нашу землю и наше белорусское небо»

Некляев: «Никто и никогда не отберет у нас нашу землю и наше белорусское небо»

Российским олигархам и ворам в законе Беларусь лучше объезжать

Российским олигархам и ворам в законе Беларусь лучше объезжать

Обсудим?

Правила форума Форум Все комментарии в ленте (0)