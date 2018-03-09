В Мозыре работники МЧС спасли ногу мужчины, застрявшую в газовой плите

В пятницу, 9 марта, сотрудники Мозырского районного отдела по чрезвычайным ситуациям пришли на помощь местному жителю.

Как сообщили в РОЧС, сегодня ночью, в 04:21, на пульт дежурного поступил сигнал о том, что в частном доме районного центра необходима помощь мужчине, нога которого застряла в решетке газовой плиты.

Прибывшие на место вызова спасатели установили, что 47-летний мужчина случайно наступил ногой на крючок решетки газовой плиты, в результате чего крючок проткнул ногу — самостоятельно он выбраться из «ловушки» не мог.

В результате работниками МЧС при помощи специального инструмента нога пострадавшего была освобождена от решетки, после чего мужчина был передан работникам скорой помощи и с предварительным диагнозом «инородное тело в области левой пятки» госпитализирован в местную больницу.