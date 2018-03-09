Дональд Трамп согласился лично встретиться с Ким Чен Ыном

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Американский президент Дональд Трамп принял решение встретится с северокорейским лидером Ким Чен Ыном. Такое решение, по словам главы Госдепа Рекса Тиллерсона, 45-й президент США принял лично.

Фото с сайта businesshub.com.ua

Как отметил глава американской дипломатии, «это решение президент принял сам». Также было подчеркнуто, что Трамп неоднократно заявлял о готовности провести переговоры с руководителем КНДР.

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Впрочем, ожидать встречу глав двух государств в самое ближайшее время не стоит, так как для этого необходимо подготовить соответствующую «почву».

В Москве идею встречи на высшем уровне Вашингтона и Пхеньяна одобрили. Как заявил РИА «Новости» глава МИД РФ Сергей Лавров, «мы только сегодня услышали об этой договоренности, надеюсь, что она реализуется». Он подчеркнул, что «это необходимо, чтобы нормализовать ситуацию вокруг Корейского полуострова».

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Тэги: США-КНДР Персона: Ким Чен Ын Дональд Трамп Сергей Лавров

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