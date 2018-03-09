Пьяная компания совершила разбойное нападение на магазин в Гомеле

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На магазин в Гомеле совершено разбойное нападение. Преступление совершила пьяная компания.

Как сообщили в милиции, накануне женского праздника директор торговой точки, расположенной в гомельском микрорайоне Энергетиков, заявила, что трое неизвестных в состоянии алкогольного опьянения похитили из магазина четыре бутылки водки.

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Ее работники попытались оказать сопротивление — охранник догнал одного из них и сумел забрать бутылку спиртного. Другой налетчик, достав из кармана нож, стал угрожать сотруднику охраны магазина. Увидев холодное оружие, мужчина вызвал милицию, а разбойники тем временем скрылись.

Как сообщает пресс-служба УВД Гомельского облисполкома, оперативники Советского РОВД совместно с группой задержания департамента охраны спустя 40 минут нашли всех участников преступления.

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Бутылку украденной водки злоумышленники уже успели выпить. Остальное похищенное было изъято вместе с магнитными замками, которые используются для защиты товара от кражи.

Налетчики — двое жителей агрогородка Урицкое: неработающий, ранее судимый за умышленное причинение тяжкого телесного повреждения 1980 года рождения и неработающий 1981 года рождения. Также задержан неработающий, ранее судимый за кражу гомельчанин 1986 года рождения.

Возбуждено дело по ч. 2 ст. 207 УК (разбой), пишет БелаПАН.

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Тэги: разбой пьянство Город: Гомель

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