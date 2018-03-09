Неофициально: в Беларуси с 10 марта вновь подорожает бензин
Пока по неподтвержденной информации, с завтрашнего дня, 10 марта, в Беларуси вновь подорожает автомобильное топливо.
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Ожидается, что новые цены будут следующими:
- бензин АИ-92 — 1,22 рубля;
- бензин АИ-95 — 1,3 рубля;
- бензин АИ-98 — 1,51 рубля;
- дизельное топливо — 1,33 рубля.
Корреспондент Naviny.by не смог на данный момент дозвониться в пресс-службу государственного концерна «Белнефтехим», чтобы подтвердить обнародованную в ряде СМИ информацию об очередной повышении.
Как сообщалось ранее, первый раз в этом году топливо дорожало 8 февраля.
В минувшем году цены поднимались семь раз.
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