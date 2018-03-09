Неофициально: в Беларуси с 10 марта вновь подорожает бензин

/ Экономика
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Пока по неподтвержденной информации, с завтрашнего дня, 10 марта, в Беларуси вновь подорожает автомобильное топливо.

в Беларуси с 10 марта вновь подорожает бензин

Фото pixabay.com

Ожидается, что новые цены будут следующими:

  • бензин АИ-92 — 1,22 рубля;
  • бензин АИ-95 — 1,3 рубля;
  • бензин АИ-98 — 1,51 рубля;
  • дизельное топливо — 1,33 рубля.

Корреспондент Naviny.by не смог на данный момент дозвониться в пресс-службу государственного концерна «Белнефтехим», чтобы подтвердить обнародованную в ряде СМИ информацию об очередной повышении.

Как сообщалось ранее, первый раз в этом году топливо дорожало 8 февраля.

В минувшем году цены поднимались семь раз.

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