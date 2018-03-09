Стало известно, кто войдет в новое правительство ФРГ

В пятницу, девятого марта, стало известно, кто войдет в новый состав немецкого правительства.

Как сообщается, Социал-демократическая партия Германии определила сегодня двух последних министров в правительство новой «большой коалиции».

Так, бывшая министр по делам семьи, пожилых людей, женщин и молодежи ФРГ Катарина Барляй возглавит Министерство юстиции, а экс-генсек СДПГ Хубертус Хайль — Министерство труда.

Как ранее сообщалось, еще четыре министра от СДПГ стали известны день назад: бывший министр юстиции Хайко Мас займет пост главы МИД; первый бургомистр Гамбурга Олаф Шольц — Министерство финансов; Свенья Шульце — Министрство охраны окружающей среды; Франциска Гиффай — Министро по делам семьи, пожилых людей, женщин и молодежи.

Согласно коалиционному соглашению СДПГ и Христианско-демократический союз имеют по шесть министерских портфелей, хотя христианские демократы получили на выборах в бундестаг значительно больше голосов.

Министры от ХДС займутся следующими направлениями: Петер Альтмайер — экономикой, Урсула фон дер Ляйен — обороной, Йенс Шпан — здравоохранением, Аня Карличек — образованием и научными исследованиями, Юлия Клёкнер — сельским хозяйством, Хельге Браун — станет главой ведомства федерального канцлера.

Еще три министра назначены от Христианско-социальный союз (ХСС): Хорст Зеехофер станет главой МВД, Андреас Шойер — министром транспорта, а Доротея Бер — госминистром цифровых технологий.