Умер бывший посол в Украине, белорусский дипломат Валентин Величко

Министерство иностранных дел сообщило, что на 74-м году ушел из жизни известный белорусский дипломат, кандидат экономических наук Валентин Величко.

Выражаем искренние соболезнования родным и близким ушедшего из жизни известного государственного деятеля, выдающегося белорусского дипломата Валентина Владимировича Величко pic.twitter.com/30711IwnxR — МИД Беларуси (@BelarusMID) 9 марта 2018 г.

Уроженец Минской области Валентин Величко значительную часть своей профессиональной деятельности провел на Гомельщине. С 1968 года по 1993-й работал на разных должностях в Гомельском обкоме комсомола, Гомельском областном совете профсоюзов, Советском райкоме КПБ Гомеля, Гомельском облисполкоме, Совете объединения профсоюзов Гомельской области.

Почти четверть века жизненный путь Валентина Величко был связан с международной деятельностью. Он был в числе первых послов суверенной Беларуси. В 1993-1997 годах возглавлял посольство Беларуси в Латвии, был аккредитован в Финляндии по совместительству. В 1997-1998 годах занимал пост министра по делам Содружества Независимых Государств Республики Беларусь.

С 1998 года по 2016-й работал на руководящих должностях в системе МИД Беларуси: посол по особым поручениям, первый заместитель министра иностранных дел. С 2001 года по 2016-й являлся послом Беларуси в Украине.

Напомним, ранее сообщалось, что 17 ноября на 62-м году ушел из жизни отечественный дипломат, генеральный консул Беларуси в Стамбуле Владимир Миронович.