Еврокомиссия готова выделить Украине 1 млрд евро

По словам вице-президента Еврокомиссии Валдиса Домбровскиса, Европейская комиссия предлагает Совету ЕС и Европейскому парламенту предоставить Украине новую программу макрофинансовой помощи в размере 1 млрд евро.

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Как написал латвийский политик на своей странице в микроблоге, «Комиссия предлагает 1 млрд евро новой макрофинансовой помощи для Украины. Важно, что ЕС стоит (вместе с Украиной), и это (МФП) поддержит страну. Мы рассчитываем, что Европейский парламент, Совет ЕС и государства-члены утвердят это решение».

Представитель ЕК Александр Винтерштайн также сообщил, что «Европейская комиссия утвердила предложения по новой программе макрофинансовой помощи на сумму 1 млрд евро для Украины, чтобы поддержать стабилизационные и структурные реформы».

Он отметил, что новая программа ставит целью «достижение экономической стабильности и поддержку структурных реформ, на что были направлены и три предыдущие МФП».

Представитель ЕК отметил, что условием для получения помощи будет реализация реформ, разработанных для того, чтобы «реагировать на уязвимые места в украинской экономике».

Как напоминает УНИАН, это уже четвертая программа, по которой Киев получает макрофинансовую помощь от Брюсселя: с 2014 года ЕК предоставила Украине 3,4 млрд евро МФП в виде кредитов с низкими процентами (из этой суммы 1,61 млрд было выделено в 2014-м и 2015-м в рамках первой и второй программ МФП.

Кроме этого, в апреле 2015-го ЕС решил предоставить третью программу помощи в размере 1,8 млрд евро, из которых 600 млн остались неиспользованными из-за невыполнения Украиной требований программы.