МИД держит на контроле ситуацию с изнасилованием в Италии 22-летней белоруски

Белорусские дипломаты отслеживают ситуацию с пострадавшей в Италии от мошенничества и сексуального насилия белоруской.

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«Посольство Беларуси в Италии отслеживает ситуацию и готово оказать необходимую помощь пострадавшей от насилия гражданке Беларуси», — сообщается в Твиттер-аккаунте Министерства иностранных дел.

В Италии семейная пара (ему 71 год, ей 59 лет) арестована по подозрению в совершении преступлений в отношении 22-летней белоруски. Как сообщает Blitzquotidiano, им инкриминируется жестокое обращение, изнасилование, мошенничество в отношении девушки, 12 лет приезжавшей к супругам на оздоровление из региона, пострадавшего от катастрофы на ЧАЭС.

В частности, по информации итальянского издания, после получения травм девушкой в результате ДТП и выплаты ей страховой суммы в 2,1 млн евро супруги присвоили эти деньги. Приобрели на них две виллы, машины, другие товары. Сейчас это имущество изъято.

О произошедшем стало известно благодаря записке, переданной девушкой социальному работнику, пишет БелаПАН.