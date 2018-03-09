«Восьмае сакавіка — лезе ў трусы рука! Главный музыкальный припев страны на все выходные». Анна Бонд рассказала, как не захотела сняться в скандальном клипе «Ленинграда»

/ Культура
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Известная белорусская блогерша Анна Бонд рассказала на своей странице в социальной сети, что ей также предлагали сняться в последнем, ставшем скандальным (а других и не бывает), клипе питерской группы «Ленинград».

Кроме этого, она сделала «выпад» в адрес феминисток, отметив, что «за что боролись, на то и напоролись. Хотели Свободы и независимости, — получайте! Мужик по любому в доме нужен. Даже хромой или косой».

 

 

Беспашчадна!) Столько споров возле клипа!)) Але ж, хайп случился! Я так понимаю, что он посвящается всем Недотраханкам) В общем, с 8-ым Марта!))) Мне тоже предлагали принять участие в клипе. Сцена массовки в доме культуры, вежливо отказалась. Ведь главную роль не предложили. И даже роль второго плана, (как у Оскара) есть такая номинация. И потом не кошерно это, Народного артиста соблазнять. А по сценарию ещё и съесть его как в фильме «Парфюмер»! Я актриса , но не из массовки. В целом крутая нативка от #Сантабремор и #Савушкин продукт. Респектую))) А вам как сие художественное безобразие!? #аннабонд #шнуров Восьмае сакавика - лезе у трусы рука!) Главный, музыкальный припев страны на все выходные)) Ну, что феминистки!)) За что боролись, на то и напоролись. Хотели Свободы и независимости, - получайте! Мужик по любому в доме нужен. Даже хромой или косой. Пьющий или гулящий) пусть будет! Чтобы потом не возмущаться от припева))

Публикация от Анна Бонд Anna Bond (@annabondarchuk)

 

Напомним, в преддверии праздника 8 Марта был опубликован новый клип группы «Ленинград».

 

 

За несколько дней он набрал более 5 миллионов просмотров. В белорусском сегменте интернета разразился так называемый «бульбасрач»: многие пользователи социальных сетей выступили категорически против такого проявления «искусства», не меньшая часть посчитала, что это очередной стеб от эпатажного Шнура.

 

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Тэги: группа Ленинград клип Персона: Анна Бонд

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