«Восьмае сакавіка — лезе ў трусы рука! Главный музыкальный припев страны на все выходные». Анна Бонд рассказала, как не захотела сняться в скандальном клипе «Ленинграда»

Известная белорусская блогерша Анна Бонд рассказала на своей странице в социальной сети, что ей также предлагали сняться в последнем, ставшем скандальным (а других и не бывает), клипе питерской группы «Ленинград».

Кроме этого, она сделала «выпад» в адрес феминисток, отметив, что «за что боролись, на то и напоролись. Хотели Свободы и независимости, — получайте! Мужик по любому в доме нужен. Даже хромой или косой».

Напомним, в преддверии праздника 8 Марта был опубликован новый клип группы «Ленинград».

За несколько дней он набрал более 5 миллионов просмотров. В белорусском сегменте интернета разразился так называемый «бульбасрач»: многие пользователи социальных сетей выступили категорически против такого проявления «искусства», не меньшая часть посчитала, что это очередной стеб от эпатажного Шнура.