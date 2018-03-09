Новый гендиректор «Беларусьфильма» намерен прекратить шельмование киностудии в прессе

/ Культура
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Новый генеральный директор «Беларусьфильма» Владимир Карачевский намерен сосредоточиться на двух вещах — имидже студии и финансах. Об этом он заявил в комментарии для «Советской Белоруссии».


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«Необходимо прекратить шельмование киностудии в прессе, интернете и соцсетях, — считает Карачевский. — Надо восстановить ее доброе имя. Менять негативную имиджевую ситуацию. «Беларусьфильм» — одна из крупнейших студий в Восточной Европе, а сегодня о ней может написать кто угодно и что угодно! Просто все кому не лень! Пишут как люди со стороны, так и сотрудники киностудии. Я бы хотел напомнить таким сотрудникам об их профессиональной чести и гордости. Не стоит опускаться до сведения счетов и дрязг».

Владимир Карачевский «намерен самым тщательным образом» изучить финансовую ситуацию на киностудии.

«Надо начинать зарабатывать деньги, срочно принимать меры по увеличению количества платных услуг. Наша зарплата зависит от нас же самих. Что заработаем, то и получим», — отметил новый гендиректор.

Владимир Карачевский был назначен генеральным директором «Беларусьфильма» 5 марта. В этой должности он сменил Игоря Поршнева, который остался на киностудии художественным руководителем. До «Беларусьфильма» Карачевский работал директором Республиканского театра белорусской драматургии.

 

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Тэги: Беларусьфильм Персона: Владимир Карачевский Игорь Поршнев

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  • Я же не запрещу ему выглядеть дураком... А кем ещё он выглядит с такими заявлениями?
  • Я же не запрещу ему выглядеть дураком... А кем ещё он выглядит с такими заявлениями?
  • «намерен сосредоточиться на двух вещах — имидже студии и финансах» Как можно создавать положительный имидж при полном отсутствии достойных фильмов за период «независимости»? Как можно на некачественном продукте зарабатывать? «Необходимо прекратить шельмование киностудии» Как можно «шельмованием» называть Справедливую Критику, которая только и способна указать единственно верный Путь Развития? И уж тем более в таком важном Общественно Значимом направлении как кино… Запретить Обществу реагировать и не получится, и есть нарушение Законов с Конституцией страны и Международных норм, однако… «Надо восстановить ее доброе имя. Менять негативную имиджевую ситуацию. «Беларусьфильм» — одна из крупнейших студий в Восточной Европе, а сегодня о ней может написать кто угодно и что угодно! Просто все кому не лень!» Для восстановления доброго имени Беларусьфильма – снимайте соответствующее кино! О любой киностудии в Европе и мире – можно писать что угодно и кому угодно. А если не лень ещё каким то последним романтикам писать про Беларусьфильм – надо быть признательным и благодарным к писателям… Они то на самом деле переживают за судьбу студии больше Вашего. Им больно – потому и не могут молча взирать на загибание Беларусьфильма, которое продолжается не один десяток лет, на что Вы – имея широчайшие выходы в СМИ – ни разу так и не высказались. Патриот ли Вы после этого?…
  • «намерен сосредоточиться на двух вещах — имидже студии и финансах» Как можно создавать положительный имидж при полном отсутствии достойных фильмов за период «независимости»? Как можно на некачественном продукте зарабатывать? «Необходимо прекратить шельмование киностудии» Как можно «шельмованием» называть Справедливую Критику, которая только и способна указать единственно верный Путь Развития? И уж тем более в таком важном Общественно Значимом направлении как кино… Запретить Обществу реагировать и не получится, и есть нарушение Законов с Конституцией страны и Международных норм, однако… «Надо восстановить ее доброе имя. Менять негативную имиджевую ситуацию. «Беларусьфильм» — одна из крупнейших студий в Восточной Европе, а сегодня о ней может написать кто угодно и что угодно! Просто все кому не лень!» Для восстановления доброго имени Беларусьфильма – снимайте соответствующее кино! О любой киностудии в Европе и мире – можно писать что угодно и кому угодно. А если не лень ещё каким то последним романтикам писать про Беларусьфильм – надо быть признательным и благодарным к писателям… Они то на самом деле переживают за судьбу студии больше Вашего. Им больно – потому и не могут молча взирать на загибание Беларусьфильма, которое продолжается не один десяток лет, на что Вы – имея широчайшие выходы в СМИ – ни разу так и не выскались. Патриот ли Вы после этого?…
  • ...«Пишут как люди со стороны, так и сотрудники киностудии. Я бы хотел напомнить таким сотрудникам об их профессиональной чести и гордости» А я хотел бы напомнить об этом бывшему Директору лучшего театра, который не боялся Справедливой Критики, а Работал… А то – ноет как белуга и как непрофессионал бездарный! «Не стоит опускаться до сведения счетов» Пока счета не сведены, пока не рассмотрены Жалобы в МК РБ, КГК РБ и АП РБ – ещё с 2001г. на свободе разгуливают преступники, «Эскиз на мониторе» не прокатан, а «Гости не доделаны. Кто то же преспокойно живёт в коттедже, который построен за счёт проекта… «и дрязг» И никак не пристало государственному чиновнику в области Идеологии использовать такие подворотные вульгарные словечки для называния простого разбора нарушений Закона и Конституции страны… «Надо начинать зарабатывать деньги, срочно принимать меры по увеличению количества платных услуг» Т.е. запустим на нашу(?) кинофабрику империалистов и т.о. продадим Родину… Обновлённый Беларусьфильм создавался не для имперского пошлого использования, а для подъёма уровня Национального Кинематографа. Вот этим – и занимайтесь, Владимир Михайлович! Для более успешного процесса – напишите Бизнес-план развития производства Национальных Кинолент Художественно и Творчески Значимых, что Вы умеете судя по театру, и не стесняясь предложите властям (они ждут) увеличить финансирование отрасли… Раз уж отгрохали такую безумную махину в не самой большой стране – убедите власти загрузить её Национальными кинопроектами прежде всего! Ведь именно власть несёт за это Ответственность. Во всяком случае, так должно быть, и именно такого подхода нам с Вами предстоит добиваться…
  • ...«Пишут как люди со стороны, так и сотрудники киностудии. Я бы хотел напомнить таким сотрудникам об их профессиональной чести и гордости» А я хотел бы напомнить об этом бывшему Директору лучшего театра, который не боялся Справедливой Критики, а Работал… А то – ноет как белуга и как непрофессионал бездарный! «Не стоит опускаться до сведения счетов» Пока счета не сведены, пока не рассмотрены Жалобы в МК РБ, КГК РБ и АП РБ – ещё с 2001г. на свободе разгуливают преступники, «Эскиз на мониторе» не прокатан, а «Гости не доделаны. Кто то же преспокойно живёт в коттедже, который построен за счёт проекта… «и дрязг» И никак не пристало государственному чиновнику в области Идеологии использовать такие подворотные вульгарные словечки для называния простого разбора нарушений Закона и Конституции страны… «Надо начинать зарабатывать деньги, срочно принимать меры по увеличению количества платных услуг» Т.е. запустим на нашу(?) кинофабрику империалистов и т.о. продадим Родину… Обновлённый Беларусьфильм создавался не для имперского пошлого использования, а для подъёма уровня Национального Кинематографа. Вот этим – и занимайтесь, Владимир Михайлович! Для более успешного процесса – напишите Бизнес-план развития производства Национальных Кинолент Художественно и Творчески Значимых, что Вы умеете судя по театру, и не стесняясь предложите властям (они ждут) увеличить финансирование отрасли… Раз уж отгрохали такую безумную махину в не самой большой стране – убедите власти загрузить её Национальными кинопроектами прежде всего! Ведь именно власть несёт за это Ответственность. Во всяком случае, так должно быть, и именно такого подхода нам с Вами предстоит добиваться…
  • ...«Наша зарплата зависит от нас же самих. Что заработаем, то и получим.» Ложь! Это не «зарплата», а украденные у государства через серые схемы деньги… Беларусьфильм – не частная лавочка, а бюджетная организация. И все средства, поступающие кинозаводу за сторонние услуги – должны оказаться в народном бюджете страны, а никак не в ваших карманах… А слабо послушаться Главу государства 2 марта? https://www.sb.by/articles/zharko-rost-zarplat-v-sotssfere-vozmozhen-za-schet-razvitiya-vnebyudzhetnoy-deyatelnosti.html Ведь он сказал – поднять зарплату работникам культуры!.. За счёт Бюджета… Дабы не было коррупции в этом вопросе. Или слушать будете не слушающегося даже самого Президента страны вице-премьера Жарко В.И. про «внебюджетное финансирование» нарушающее УК РБ и все Здоровые Понятия, что возникло из-за «уроков» министра Бондаря Ю.П. всего то неудавшегося политолога на День работников культуры озвученных антизаконно?.. https://www.sb.by/articles/generalnyy-direktor-kinostudii-belarusfilm-vladimir-karachevskiy-ozvuchil-pervye-plany.html
  • ...«Наша зарплата зависит от нас же самих. Что заработаем, то и получим.» Ложь! Это не «зарплата», а украденные у государства через серые схемы деньги… Беларусьфильм – не частная лавочка, а бюджетная организация. И все средства, поступающие кинозаводу за сторонние услуги – должны оказаться в народном бюджете страны, а никак не в ваших карманах… А слабо послушаться Главу государства 2 марта? https://www.sb.by/articles/zharko-rost-zarplat-v-sotssfere-vozmozhen-za-schet-razvitiya-vnebyudzhetnoy-deyatelnosti.html Ведь он сказал – поднять зарплату работникам культуры!.. За счёт Бюджета… Дабы не было коррупции в этом вопросе. Или слушать будете не слушающегося даже самого Президента страны вице-премьера Жарко В.И. про «внебюджетное финансирование» нарушающее УК РБ и все Здоровые Понятия, что возникло из-за «уроков» министра Бондаря Ю.П. всего то неудавшегося политолога на День работников культуры озвученных антизаконно?.. https://www.sb.by/articles/generalnyy-direktor-kinostudii-belarusfilm-vladimir-karachevskiy-ozvuchil-pervye-plany.html