Новый гендиректор «Беларусьфильма» намерен прекратить шельмование киностудии в прессе

Новый генеральный директор «Беларусьфильма» Владимир Карачевский намерен сосредоточиться на двух вещах — имидже студии и финансах. Об этом он заявил в комментарии для «Советской Белоруссии».

«Необходимо прекратить шельмование киностудии в прессе, интернете и соцсетях, — считает Карачевский. — Надо восстановить ее доброе имя. Менять негативную имиджевую ситуацию. «Беларусьфильм» — одна из крупнейших студий в Восточной Европе, а сегодня о ней может написать кто угодно и что угодно! Просто все кому не лень! Пишут как люди со стороны, так и сотрудники киностудии. Я бы хотел напомнить таким сотрудникам об их профессиональной чести и гордости. Не стоит опускаться до сведения счетов и дрязг».

Владимир Карачевский «намерен самым тщательным образом» изучить финансовую ситуацию на киностудии.

«Надо начинать зарабатывать деньги, срочно принимать меры по увеличению количества платных услуг. Наша зарплата зависит от нас же самих. Что заработаем, то и получим», — отметил новый гендиректор.

Владимир Карачевский был назначен генеральным директором «Беларусьфильма» 5 марта. В этой должности он сменил Игоря Поршнева, который остался на киностудии художественным руководителем. До «Беларусьфильма» Карачевский работал директором Республиканского театра белорусской драматургии.