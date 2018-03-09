ЧП на «Беларуськалии»: обвалилась шахта, под завалами — двое рабочих

Чрезвычайное происшествие случилось 9 марта на «Беларуськалии» — в одной из шахт произошло обрушение пород, под завалами оказались двое рабочих.

«Беларуськалий». Фото из архива

Сообщение об инциденте на территории третьего рудоуправления «Беларуськалия» поступило в МЧС в 18:30.

«По предварительной информации, при проходке горной выработки на 22б западной панели горизонта -620 метров произошло обрушение пород кровли с выбросом газа (метан) и соли из массива, — сообщает сайт МЧС. — На данном участке находились двое рабочих. Работниками военизированной горноспасательной части предприятия проведены работы по разгазованию данного участка для снижения концентрации паров метана в воздухе и начаты работы по разборке завала».

По данным «Твоего Солигорска», выброс газа произошел в 17:40, под завалами оказался экипаж проходческого комбайна.

В солигорских группах «ВКонтакте» пишут, что под завалом оказались машинист горно-выемочных машин Максим Иванов (1973 г.р.) и горно-рабочий очистного забоя Дмитрий Вальков (1984 г.р.).

Недавно о работах на панели горизонта -620 метров, где сегодня произошло обрушение пород, писала газета «Калийщик Солигорска». В газетной заметке отмечалось, что это первая на руднике третьего рудоуправления «опытная лава, работающая по экспериментальной технологии выемки оставленных запасов полезного ископаемого в подработанном 4-м сильвинитовом слое и междустолбовом целике».

«Эти запасы были оставлены в шахте в 1980-х годах после отработки слоев с высоким содержанием калий-хлор в руде и с наименьшими технологическими потерями», — говорится в сообщении «Калийщика Солигорска».

Последний из известных случаев обрушений в шахтах «Беларуськалия» произошел 3 января 2017 года. Тогда под завалом погиб 51-летний рабочий Владимир Штылев. ЧП случилось на 13-м северо-западном столбе горизонта -620 метров третьего рудоуправления.

В 2016 году на «Беларуськалии» погибли, как минимум, четыре человека, еще несколько были травмированы.