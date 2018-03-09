Папа Франциск в сентябре посетит Литву, Латвию и Эстонию

Папа римский Франциск 22-25 сентября посетит Литву, Латвию и Эстонию в сентябре, сообщает пресс-служба Ватикана.

Глава Римско-католической церкви побывает в Вильнюсе и Каунасе в Литве, Риге и Аглоне в Латвии и Таллинне в Эстонии.

Возможность визита папы римского в Беларусь обсуждается уже не первый год. Этот вопрос поднимался и 1 февраля на встрече католических епископов Беларуси в Ватикане с папой Франциском.

«Папа сказал так: в этом году это невозможно, так как уже расписан весь график визитов, однако он очень хотел бы приехать. Он мечтает о том, чтобы приехать в нашу страну. Папа дал нам надежду относительно того, что, по моему мнению, в ближайшем будущем приедет к нам», — отмпетил по итогам встречи митрополит Минско-Могилевский архиепископ Тадеуш Кондрусевич, напоминает БЕЛТА.