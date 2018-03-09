Папа Франциск в сентябре посетит Литву, Латвию и Эстонию

/ Мир
Просмотров: 52 Комментариев: 0

Папа римский Франциск 22-25 сентября посетит Литву, Латвию и Эстонию в сентябре, сообщает пресс-служба Ватикана.

Глава Римско-католической церкви побывает в Вильнюсе и Каунасе в Литве, Риге и Аглоне в Латвии и Таллинне в Эстонии.

 

 

Возможность визита папы римского в Беларусь обсуждается уже не первый год. Этот вопрос поднимался и 1 февраля на встрече католических епископов Беларуси в Ватикане с папой Франциском.

«Папа сказал так: в этом году это невозможно, так как уже расписан весь график визитов, однако он очень хотел бы приехать. Он мечтает о том, чтобы приехать в нашу страну. Папа дал нам надежду относительно того, что, по моему мнению, в ближайшем будущем приедет к нам», — отмпетил по итогам встречи митрополит Минско-Могилевский архиепископ Тадеуш Кондрусевич, напоминает БЕЛТА.

 

Оценка: 
Нет оценок
Тэги: папа римский Ватикан Персона: папа Франциск

Другие материалы на эту тему:

Два бывших римских папы причислены к лику святых

Два бывших римских папы причислены к лику святых

Мира не будет? На голубей, выпущенных папой римским, напали ворона и чайка

Мира не будет? На голубей, выпущенных папой римским, напали ворона и чайка

Впервые в истории. Папа римский встретился с предшественником

Впервые в истории. Папа римский встретился с предшественником

Бел-чырвона-белыя сцягі на плошчы Святого Пятра

Бел-чырвона-белыя сцягі на плошчы Святого Пятра

Обсудим?

Правила форума Форум Все комментарии в ленте (0)