Арина Соболенко обыграла Светлану Кузнецову и вышла в третий круг турнира в Индиан-Уэллсе

Белорусская теннисистка Арина Соболенко (63-й номер мирового рейтинга) вышла в третий круг крупного турнира в американском Индиан-Уэллсе.

9 марта в матче второго круга Соболенко в двух сетах обыграла «сеянную» россиянку Светлану Кузнецову (18) — 6:4, 6:3. Это была первая очная встреча теннисисток.

Следующей соперницей Соболенко станет победительница матча Маркета Вондроушова (54, Чехия) — Йоханна Конта (11, Великобритания).