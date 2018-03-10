Арина Соболенко обыграла Светлану Кузнецову и вышла в третий круг турнира в Индиан-Уэллсе

/ Спорт
Просмотров: 277 Комментариев: 0

Белорусская теннисистка Арина Соболенко (63-й номер мирового рейтинга) вышла в третий круг крупного турнира в американском Индиан-Уэллсе.

9 марта в матче второго круга Соболенко в двух сетах обыграла «сеянную» россиянку Светлану Кузнецову (18) — 6:4, 6:3. Это была первая очная встреча теннисисток.

Следующей соперницей Соболенко станет победительница матча Маркета Вондроушова (54, Чехия) — Йоханна Конта (11, Великобритания).

 

 

Оценка: 
Нет оценок
Тэги: теннис Персона: Арина Соболенко Светлана Кузнецова Йоханна Конта Маркета Вондроушова Город: Индиан-Уэллс

Другие материалы на эту тему:

Викторию Азаренко обвинили в похищении собственного сына

Викторию Азаренко обвинили в похищении собственного сына

Давно вас не было слышно! Виктория Азаренко вернулась в большой спорт

Давно вас не было слышно! Виктория Азаренко вернулась в большой спорт

Теннисистка-красавица Бушар в Твиттере проспорила парню свидание

Теннисистка-красавица Бушар в Твиттере проспорила парню свидание

Победа Джоковича на «Ролан Гаррос»: «шлем» с двумя миллионами евро

Победа Джоковича на «Ролан Гаррос»: «шлем» с двумя миллионами евро

Обсудим?

Правила форума Форум Все комментарии в ленте (0)