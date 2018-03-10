Фотофакт. На пляже в австралийском Квинсленде нашли двухметровую рыбу-монстра

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150-килограммовое морское чудовище обнаружили во время своего отдыха на пляже Moore Park Beach в австралийском Квинсленде Джон и Райли Линдхольм.

На пляже в австралийском Квинсленде нашли двухметровую рыбу-монстра

Обнаруженная ими на песке двухметровая рыба завесила почти на 150 килограммов.

Интересно, что даже профессиональные рыбаки не смогли сразу разобраться, что же же это за «монстр».

Как отмечается, на туше не было никаких внешних повреждений, поэтому пока неизвестно, от чего могла умереть рыба.

Позже специалисты из Музея Квинсленда сообщили, что найденное «чудище» является квинслендским гигантским групером.

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Тэги: рыбы Австралия Город: Квинсленд

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