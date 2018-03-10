На «Беларуськалии» продолжается операция по спасению шахтеров, оказавшихся под завалами

Информации о судьбе двух рабочих, которые оказались под завалами на шахте «Беларуськалия», пока нет.

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«Дополнительной информации по инциденту на Беларуськалии нет. Поисково-спасательные работы продолжаются»,— сообщило утром 10 марта МЧС Беларуси.

В то же время в соцсетях сообщается со ссылкой на людей, которые участвуют в операции, что горные спасатели по состоянию на 06:00 добрались по верху завалов (купол 2 метра вывалился) до проходческого комплекса и бункера перегружателя: «Из под завалов видны только верхние части техники (режущий орган и кромка бункера). Людей не нашли».

По информации на 08:40 «прошли около 30 метров завала, нашли вагон, копают дальше».

Сообщение об инциденте на территории 3-го рудоуправления «Беларуськалия» поступило в МЧС 9 марта в 18.30.

«По предварительной информации, при проходке горной выработки на 22б западной панели горизонта -620 метров произошло обрушение пород кровли с выбросом газа (метан) и соли из массива, — сообщило МЧС. — На данном участке находились двое рабочих. Работниками военизированной горноспасательной части предприятия проведены работы по разгазованию данного участка для снижения концентрации паров метана в воздухе и начаты работы по разборке завала. Причина произошедшего выясняется».