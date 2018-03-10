В США убиты три человека, которых взяли в заложники в доме ветеранов войн

Трагедия разыгралась в доме для ветеранов в американском Йонтвилле (штат Калифорния).

Заложники — женщины, работавшие в этом социальном учреждении, а также сам преступник, были найдены мертвыми.

Вооруженный штурмовой винтовкой и облаченный в бронежилет 36-летний мужчина ворвался в дом ветеранов, где проживают более 800 участников боевых действий.

С ним попытались связаться переговорщики, однако тот отключил все средства связи и отказывался идти на контакт.

Как отмечается, подозреваемый страдал так называемым синдромом войны, и ранее посещал программу реабилитации для ветеранов военных кампаний в Афганистане и Ираке, но был исключен из нее две недели назад, пишет lenta.ru.