В США убиты три человека, которых взяли в заложники в доме ветеранов войн
Трагедия разыгралась в доме для ветеранов в американском Йонтвилле (штат Калифорния).
Заложники — женщины, работавшие в этом социальном учреждении, а также сам преступник, были найдены мертвыми.
Вооруженный штурмовой винтовкой и облаченный в бронежилет 36-летний мужчина ворвался в дом ветеранов, где проживают более 800 участников боевых действий.
С ним попытались связаться переговорщики, однако тот отключил все средства связи и отказывался идти на контакт.
Как отмечается, подозреваемый страдал так называемым синдромом войны, и ранее посещал программу реабилитации для ветеранов военных кампаний в Афганистане и Ираке, но был исключен из нее две недели назад, пишет lenta.ru.
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