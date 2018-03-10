Пара Соболенко/Азаренко вышла в 1/8 финала турнира в Индиан-Уэллсе

Белорусская женская пара Виктория Азаренко/Арина Соболенко успешно преодолели раунд 1/16 финала престижного турнира, проходящего в настоящее время в американском Индиан-Уэллсе.

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Белоруски на этой стадии сломили сопротивление канадско-американского дуэта Эжени Бушар/Слоан Стивенс.

Наши соотечественницы выиграли в трех партиях — 7:6, 2:6, 10:7.

Напомним, Соболенко продолжает успешное выступление и в одиночном разряде. Сегодня белоруска в двух партиях была сильнее 18-го номера рейтинга WTA россиянки Светланы Кузнецовой — 6:4, 6:3.

В 1/16 финала Соболенко сразится с чешкой Маркетой Вондроушовой (54-й).