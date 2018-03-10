Стали известны некоторые новые подробности ЧП на «Беларуськалии»

Для расследования причин ЧП на «Беларуськалии» создана комиссия. Двое рабочих, оказавшихся под завалами на шахте, до сих пор не найдены.

В шахте «Беларуськалия». Фото из архива

Как сообщает сайт ОАО «Беларуськалий», под завал попали машинист горных выемочных машин Максим Иванов 1973 года рождения и горнорабочий очистного забоя Дмитрий Вальков, 1985 года рождения.

Отмечается, что внезапный выброс соли и газа произошел 9 марта «на подземном горном участке №10 рудника 3-го рудоуправления в смену с 11:50 до 18:50, при выполнении комплексом ПКС-8 №4 зарубки на технологическую сбойку 22-б западного столба горизонта -620м. Интенсивность выброса составила порядка 600 м3 горной массы».

Проходческий комбайн и самоходный вагон, в котором находились двое рабочих, оказались полностью засыпаны выброшенной породой.

«Горноспасатели и службы рудника ведут работы по расчистке завала. К настоящему времени рабочие не обнаружены. Создана комиссия для расследования причин и обстоятельств внезапного выброса», — говорится в сообщении.

Напомним, информация о ЧП на «Беларуськалии» поступила в МЧС 9 марта в 18.30. Перед тем, как начать работы по разборке завалов, работники военизированной горноспасательной части предприятия провели разгазование данного участка для снижения концентрации паров метана в воздухе.