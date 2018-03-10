Стали известны некоторые новые подробности ЧП на «Беларуськалии»
Для расследования причин ЧП на «Беларуськалии» создана комиссия. Двое рабочих, оказавшихся под завалами на шахте, до сих пор не найдены.
Как сообщает сайт ОАО «Беларуськалий», под завал попали машинист горных выемочных машин Максим Иванов 1973 года рождения и горнорабочий очистного забоя Дмитрий Вальков, 1985 года рождения.
Отмечается, что внезапный выброс соли и газа произошел 9 марта «на подземном горном участке №10 рудника 3-го рудоуправления в смену с 11:50 до 18:50, при выполнении комплексом ПКС-8 №4 зарубки на технологическую сбойку 22-б западного столба горизонта -620м. Интенсивность выброса составила порядка 600 м3 горной массы».
На первом рудоуправлении «Беларуськалия» прошло стихийное собрание работников из-за резкого снижения оплаты труда
Проходческий комбайн и самоходный вагон, в котором находились двое рабочих, оказались полностью засыпаны выброшенной породой.
«Горноспасатели и службы рудника ведут работы по расчистке завала. К настоящему времени рабочие не обнаружены. Создана комиссия для расследования причин и обстоятельств внезапного выброса», — говорится в сообщении.
Напомним, информация о ЧП на «Беларуськалии» поступила в МЧС 9 марта в 18.30. Перед тем, как начать работы по разборке завалов, работники военизированной горноспасательной части предприятия провели разгазование данного участка для снижения концентрации паров метана в воздухе.
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