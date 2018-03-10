«Ты доставляешь радость». Лукашенко поздравил Домрачеву

Александр Лукашенко поздравил Дарью Домрачеву с победой в спринтерской гонке на седьмом этапе Кубка мира, который проходит в Контиолахти (Финляндия).

По словам Лукашенко, четырехкратная олимпийская чемпионка по ходу сезона «набрала прекрасную форму, позволяющую уверенно держаться на вершине биатлонного Олимпа».

«Это доставляет особую радость твоим многочисленным болельщикам», — сказано в поздравлении.

Лукашенко заверил, что «мы все с волнением и надежной будем следить за выступлениями нашей команды на заключительных этапах Кубка мира».

Напомним, девятого марта, Домрачева на двух огневых рубежах допустила один промах (при стрельбе стоя) и выиграла 0,5 секунды у занявшей второе место немки Франциски Хильдебранд, отстрелявшейся на ноль. Третье место у итальянки Лизы Витоцци (0+1; +5,5).