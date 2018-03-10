Сбежавших из дома минчан-подростков нашли на вокзале в Орше

/ Общество
Просмотров: 456 Комментариев: 0

Объявленные седьмого марта в розыск несовершеннолетние парень и девушка из Минска были обнаружены на оршанском вокзале.

Сбежавших из дома минчан-подростков нашли на вокзале в Орше

По информации официального представителя Первомайского РУВД столицы Екатерины Добровольской, Денис Юрханов и Анастасия Тарушкина были обнаружены девятого марта на вокзале в Орше.

В США 38-летняя учительница занималась оральным сексом с шестью учениками

Подростков заметили горожане, которые узнали их по розыскным сводкам, о чем и сообщили правоохранителям.

Как оказалось, парень и девушка планировали уехать в Смоленск.

В настоящий момент подростки находятся в Минске и уже встретились со своими родителями.

Ранее сообщалось, что 14-летняя Анастасия уже уходила из дома, но тогда ее нашли в доме у Дениса.

Оценка: 
Нет оценок
Тэги: розыск подростки Персона: Екатерина Добровольская Денис Юрханов Анастасия Тарушкина Город: Орша

Другие материалы на эту тему:

«Не знаю, зачем я ее убил». Гомельский подросток по пьяни зарезал учителя

«Не знаю, зачем я ее убил». Гомельский подросток по пьяни зарезал учителя

Белорусские подростки пьют и курят, потому что взрослым всё равно?

Белорусские подростки пьют и курят, потому что взрослым всё равно?

Детская преступность. Сначала колония, потом — взрослая тюрьма

Детская преступность. Сначала колония, потом — взрослая тюрьма

В Россию экстрадировали бизнесмена, строившего космодром «Восточный»

В Россию экстрадировали бизнесмена, строившего космодром «Восточный»

Обсудим?

Правила форума Форум Все комментарии в ленте (0)