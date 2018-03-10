Сбежавших из дома минчан-подростков нашли на вокзале в Орше

Объявленные седьмого марта в розыск несовершеннолетние парень и девушка из Минска были обнаружены на оршанском вокзале.

По информации официального представителя Первомайского РУВД столицы Екатерины Добровольской, Денис Юрханов и Анастасия Тарушкина были обнаружены девятого марта на вокзале в Орше.

Подростков заметили горожане, которые узнали их по розыскным сводкам, о чем и сообщили правоохранителям.

Как оказалось, парень и девушка планировали уехать в Смоленск.

В настоящий момент подростки находятся в Минске и уже встретились со своими родителями.

Ранее сообщалось, что 14-летняя Анастасия уже уходила из дома, но тогда ее нашли в доме у Дениса.