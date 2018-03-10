В первый день Паралимпиады в Пхёнчхане белорусы завоевали четыре медали
Белорусские паралимпийцы завоевали четыре награды в первый день Игр-2018 — биатлонисты принесли в медальную копилку по два серебра и бронзы.
На пьедестал почета поднимались:
- Дмитрий Лобан (второе место в спринте для атлетов с нарушением опорно-двигательного аппарата);
- Юрий Голуб (второе место в спринте для атлетов с нарушением зрения в категории В3);
- Лидия Графеева (третье место в спринте для атлеток в категории LW12);
- Светлана Сахоненко (третье место в спринте для атлеток с нарушениями зрения категории В2).
Пока наша паралимпийская дружина занимает 8-е место в общекомандном медальном зачете.
Белорусскую команду в Пхёнчхане представят 15 атлетов.
Напомним, четыре года назад в Сочи белорусы завоевали три бронзовые медали.
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