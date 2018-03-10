Следователи устанавливают обстоятельства инцидента в шахте «Беларуськалия»

Управление Следственного комитета по Минской области устанавливает обстоятельства инцидента в шахте ОАО «Беларуськалий».

Как сообщила БелаПАН официальный представитель УСК Татьяна Белоног, для выяснения обстоятельств ЧП в шахту спустилась следственно-оперативная группа, работу которой координируют следователи, специализирующиеся на расследовании подобных происшествий.

В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на установление обстоятельств произошедшего, — осмотр места, сбор и фиксация следов.

«Изымается производственная и техническая документация, регламентирующая порядок проведения данных видов горных работ, допрашиваются работники и должностные лица предприятия», — добавила Белоног.

Информация о ЧП на 3-м рудоуправлении «Беларуськалия» поступила в МЧС 9 марта в 18:30. Перед тем, как начать работы по разборке завалов, работники военизированной горноспасательной части предприятия провели разгазование данного участка для снижения концентрации паров метана в воздухе.

По данным на сегодняшнее утро, горными спасателями машинист Максим Иванов, 1973 года рождения, и горнорабочий Дмитрий Вальков, 1985 года рождения, обнаружены еще не были.

Вместе с тем, на предприятии сообщили некоторые новые подробности произошедшего инцидента.