В Волковысске количество заболевших корью достигло 12 человек

По данным на пятницу, девятого марта, в Волковысске диагноз «корь» лабораторно был поставлен 12 жителям города — трое из них дети.

Фото pixabay.com

В настоящее время в больнице с клиническими проявлениями находятся трое взрослых и три ребенка; шестеро полностью выздоровели. Более 30 человек под наблюдением медиков для исключения или подтверждения болезни.

Следует отметить, что заболевание проходит в средней или легкой форме, пишет sb.by.

Медики сообщили, что профилактические прививки получили более 97% населения региона.