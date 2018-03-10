В Волковысске количество заболевших корью достигло 12 человек

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По данным на пятницу, девятого марта, в Волковысске диагноз «корь» лабораторно был поставлен 12 жителям города — трое из них дети.

В Волковысске количество больных корью достигло 12 человек

Фото pixabay.com

В настоящее время в больнице с клиническими проявлениями находятся трое взрослых и три ребенка; шестеро полностью выздоровели. Более 30 человек под наблюдением медиков для исключения или подтверждения болезни.

Следует отметить, что заболевание проходит в средней или легкой форме, пишет sb.by.

Медики сообщили, что профилактические прививки получили более 97% населения региона.

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Тэги: корь Город: Волковысск

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