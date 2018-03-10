В национальном общественном оргкомитете по празднованию 100-летия БНР считают действия Статкевича неправомочными

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Национальный общественный оргкомитет по празднованию 100-летия Белорусской Народной Республики «не имеет ничего общего с решениями и высказываниями Николая Статкевича, которые неправомочно делаются от имени оргкомитета».

Такое заявление распространено 10 марта от имени действующего председателя национального общественного оргкомитета художника Миколы Купавы, а также его заместителей — священника Белорусской автокефальной православной церкви Леонида Акаловича и общественного деятеля Алеся Жучкова, пишет БелаПАН.

В заявлении отмечается, что оргкомитет был создан больше года назад для реализации комплекса мероприятий по празднованию 100-летия БНР и все это время обращался с письмами и просьбами к властям, различным министерствам, ведомствам и госучреждениям, «доводя значительную роль первого Всебелорусского съезда 1917 года и Белорусской Народной Республики в деле провозглашения и становления белорусской государственности, а также добивался установления памятных досок и знаков, переименования улиц в честь выдающихся деятелей БНР».

Такие действия не соответствуют предыдущим решениям оргкомитета о праздничном формате Дня Независимости и Дня Воли в честь БНР.

15 января 2018 года национальный общественный оргкомитет «расширился путем присоединения представителей разных партий, общественных движений и организаций для подготовки широкой программы празднования Дня Независимости 25 марта через традиционное шествие, митинг и праздничный концерт».

«Одним из ключевых мероприятий первоначальной программы должна была стать традиционная уличная акция в центре Минска, которая, согласно решению оргкомитета, должна иметь массовый, мирный, праздничный характер, — говорится в заявлении. — После отказа Мингорисполкома в проведении шествия, митинга и концерта с количеством участников до 1.000 человек (по маршруту пл. Якуба Коласа — пл. Свободы) ряд зарегистрированных организаций — участниц оргкомитета проявили инициативу, подали новую заявку и получили разрешение на проведение праздничного митинга и концерта на площадке возле оперного театра с количеством участников до 25.000 человек. Такой формат публичного уличного мероприятия целиком соответствует предыдущим решениям оргкомитета».

«5 марта Николай Статкевич с группой соратников, без согласования с руководством оргкомитета, принял единоличное решение о подаче заявки на проведение уличного шествия и заявляет о намерении провести шествие даже в случае отказа Мингорисполкома. Такие действия не соответствуют предыдущим решениям оргкомитета о праздничном формате Дня Независимости и Дня Воли в честь БНР», — заявляет руководство оргкомитет по празднованию 100-летия БНР.

Сюжет: Столетие БНР

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Тэги: 100-летие БНР Персона: Николай Статкевич Микола Купава Леонид Акалович Александр Жучков

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