В Мордовии скотник из Беларуси зарезал собутыльника

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Кровавая разборка произошла в атюрьевском селе Степановка в Международный женский день 8 марта во время застолья.

По предварительным данным, вечером двое мужчин решили за столом отметить праздник. Оба работали на местного предпринимателя: 25-летний уроженец Мордовии трудился на пилораме, а 59-летний белорус — скотником в хозяйстве.

Перепалка во время застолья возникла из-за малозначительного повода. Якобы, белорус упрекнул коллегу в том, что тот мало работает, зато много ест, пишет stolica-s.su. После чего ударил его кухонным ножом в грудь. Ранение оказалось смертельным.

Об убийстве белорус сообщил предпринимателю, а уже тот вызвал полицию.

Белорус сломал нож напополам, закинув его части в печку, а затем пытался сбежать с места преступления, но был задержан нарядом полиции.

В настоящее время ведется следствие.

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Тэги: убийство поножовщина

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