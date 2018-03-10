В Пинске ГАИ задержала беременную женщину за рулем с 2,7 промилле алкоголя

/ Происшествия
Просмотров: 336 Комментариев: 0

34-летняя сельчанка из Пинского района решила отметить с подругами женский праздник, после чего села за руль. Подобная ситуация не вызвала бы особого интереса — в Беларуси нередки случаи женского пьянства за рулем, если бы не одно но.

В Пинске ГАИ задержала водителя беременную женщину с 2,7 промилле алкоголя

Фото pixabay.com

Как сообщили в пинской Госавтоинспекции, девятого марта примерно в 22:30 на улице Первомайской районного центра в поле зрения автоинспекторов попала «Мазда», которая двигалась… без света.

Лукашенко хочет ужесточить наказание за пьянство за рулем

Остановившись по требованию сотрудника, водитель вышла из машины навстречу инспектору, который сразу заметил, что женщина беременна.

Состояние женщины вызвало подозрение и было принято решение о медицинском освидетельствовании, которое показало 2,7 промилле алкоголя в крови.

Женщина, находящаяся на 20-й неделе беременности, призналась, что возвращалась домой из клуба, где праздновала женский праздник.

Напомним, в конце прошлого года сообщалось, что в Барановичах суд за повторное в течение года управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения 45-летней женщиной конфисковал «БМВ Х5» 2014 года выпуска.

Оценка: 
Нет оценок
Тэги: ГАИ беременность пьянство за рулем 8 Марта Город: Пинск

Другие материалы на эту тему:

Красиво бегут! 8 марта белоруски вышли на массовую пробежку

Красиво бегут! 8 марта белоруски вышли на массовую пробежку

«В вас — наша сила и мужество». Что говорил Лукашенко о женщинах

«В вас — наша сила и мужество». Что говорил Лукашенко о женщинах

ГАИ Гродно выпустила календарь с «вредными» советами

ГАИ Гродно выпустила календарь с «вредными» советами

Держите руки на руле. В Могилеве МТС и ГАИ провели акцию для водителей

Держите руки на руле. В Могилеве МТС и ГАИ провели акцию для водителей

Обсудим?

Правила форума Форум Все комментарии в ленте (0)
  • И родит эта любительница выпить каккго-нибудь дауна