В Пинске ГАИ задержала беременную женщину за рулем с 2,7 промилле алкоголя

34-летняя сельчанка из Пинского района решила отметить с подругами женский праздник, после чего села за руль. Подобная ситуация не вызвала бы особого интереса — в Беларуси нередки случаи женского пьянства за рулем, если бы не одно но.

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Как сообщили в пинской Госавтоинспекции, девятого марта примерно в 22:30 на улице Первомайской районного центра в поле зрения автоинспекторов попала «Мазда», которая двигалась… без света.

Остановившись по требованию сотрудника, водитель вышла из машины навстречу инспектору, который сразу заметил, что женщина беременна.

Состояние женщины вызвало подозрение и было принято решение о медицинском освидетельствовании, которое показало 2,7 промилле алкоголя в крови.

Женщина, находящаяся на 20-й неделе беременности, призналась, что возвращалась домой из клуба, где праздновала женский праздник.

Напомним, в конце прошлого года сообщалось, что в Барановичах суд за повторное в течение года управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения 45-летней женщиной конфисковал «БМВ Х5» 2014 года выпуска.