В руки хакеров попали документы по переговорам ЕС и Беларуси

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В руки взломавших информационную сеть правительства Германии, попали шесть документов.

В руки хакеров попали документы по переговорам ЕС и Беларуси

Как отмечается, они касаются переговоров по Брекситу, а также контактов ЕС с Украиной и Беларусью.

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Содержание украденных файлов не раскрывается, однако Spigel уточняет, что конфиденциальной информации в них не было, поэтому доступ к ним не ограничивался.

Как сообщалось ранее, хакеры внедрили в сеть вредоносные программы и похитили документы. Немецкие спецслужбы обнаружили атаку в декабре 2017 года, эксперты не исключают, что она длилась в течение всего прошлого года.

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Тэги: Германия хакерская атака Беларусь-ЕС

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