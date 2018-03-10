В руки хакеров попали документы по переговорам ЕС и Беларуси

В руки взломавших информационную сеть правительства Германии, попали шесть документов.

Как отмечается, они касаются переговоров по Брекситу, а также контактов ЕС с Украиной и Беларусью.

Содержание украденных файлов не раскрывается, однако Spigel уточняет, что конфиденциальной информации в них не было, поэтому доступ к ним не ограничивался.

Как сообщалось ранее, хакеры внедрили в сеть вредоносные программы и похитили документы. Немецкие спецслужбы обнаружили атаку в декабре 2017 года, эксперты не исключают, что она длилась в течение всего прошлого года.