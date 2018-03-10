Белорусы заняли 20-е место в супермиксте на этапе Кубка мира в Контиолахти

В финском Контиолахти в рамках 7-го этапа Кубка мира по биатлону завершился супермикст.

Белорусская команда, состоявшая из Динары Алимбековой и Антона Смольского заняла 20-е место, отстав от победителей французов на 3 минуты 6,2 секунды.

В пассиве нашей команды 2 штрафных круга и 18 дополнительных патронов.

Вот как по этапам выступила белорусская «двойка»:

1. Динара Алимбекова — 0+4 (0+3; 0+1).

2. Антон Смольский — 0+6 (0+3; 0+3).

3. Динара Алимбекова — 0+3 (0+1; 0+2).

4. Антон Смольский — 2+5 (0+2; 2+3).

Как отмечалось выше, победу праздновали французы, за которых выступили Анаис Шевалье и Антонен Гигонна. Второе место досталось австрийцам Лизе Терезе Хаузер и Юлиану Эберхарду, третье — норвежцам Марте Олсбу и Йоханнесу Бё.