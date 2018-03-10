Найдено мертвое тело главного налоговика Латвии

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В Латвии в возрасте 53 лет умерла генеральный директор Службы госдоходов страны Илзе Цируле.

Представитель Управления Государственной полиции по Земгальскому региону Иева Сиетниеце сообщила агентству LETA, что Цируле была найдена у себя дома. На теле отсутствуют очевидные признаки насильственной смерти. Назначена судебно-медицинская экспертиза.

Цируле возглавляла СГД с ноября 2016 года, пишет DELFI.

Служба госрасходов является государственным налоговым департаментом Латвии, находится в прямом подчинении Министерства финансов.

СГД обеспечивает учет налоговых платежей и налогоплательщиков, взимание государственных налогов, пошлин и других установленных государством обязательных платежей на территории Латвии, а также взимает налоги, пошлины и другие обязательные платежи в бюджет Евросоюза, осуществляет таможенную политику и ведет таможенные дела.

 

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Тэги: Латвия Персона: Илзе Цируле Иева Сиетниеце

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